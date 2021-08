Lord Alfred Tennyson, une voix venue du passé 

Inspiré par un rapport de The Times, concernant la bataille de Balaclava (25 octobre 1854), qui se déroula durant la guerre de Crimée (1853-1856), Alfred Lord Tennyson rédigea The Charge of the Light Brigade, en 1954.

Il y décrit les pertes sanglantes de la brigade de la cavalerie légère alors que celle-ci s’était mise à charger en dépit du barrage de l’artillerie des troupes adverses.

Visant à prendre possession du port et de la forteresse de Sébastopol, cet affrontement a entrainé la perte de 110 soldats, de 129 blessés et 32 autres blessés ou capturés sur les 666 hommes britanniques appartenant à cette brigade.

Selon les dires, le poète aurait rédigé ce poème d’un seul trait. Aujourd’hui, un audio enregistré sur un cylindre phonographique, il y a plus d’un siècle, fait faiblement retentir la voix d’Alfred Lord Tennyson lisant son poème. Une voix d'outre-tombe à reprendre en choeur...

Half a league, half a league,

Half a league onward,

All in the valley of Death,

Rode the six hundred.

"Forward, the Light Brigade!

Charge for the guns" he said.

Into the valley of Death

Rode the six hundred.



"Forward, the Light Brigade!"

Was there a man dismayed?

Not though the soldiers knew

Some one had blundered.

Theirs not to make reply,

Theirs not to reason why,

Theirs but to do and die.

Into the valley of Death

Rode the six hundred.



Cannon to right of them,

Cannon to left of them,

Cannon in front of them

Volleyed and thundered;

Stormed at with shot and shell,

Boldly they rode and well,

Into the jaws of Death,

Into the mouth of Hell

Rode the six hundred.



Flashed all their sabres bare,

Flashed as they turned in air

Sabring the gunners there,

Charging an army, while

All the world wondered.

Plunged in the battery-smoke

Right through the line they broke;

Cossack and Russian

Reeled from the sabre stroke

Shattered and sundered.

Then they rode back, but not

Not the six hundred.



Cannon to right of them,

Cannon to left of them,

Cannon behind them

Volleyed and thundered;

Stormed at with shot and shell,

While horse and hero fell.

They that had fought so well

Came through the jaws of Death,

Back from the mouth of Hell,

All that was left of them,

Left of the six hundred.



When can their glory fade?

O the wild charge they made!

All the world wondered.

Honour the charge they made!

Honour the Light Brigade,

Noble six hundred!