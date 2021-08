Semper paratus, de Marc Salbert : duo de navigateurs sur fond de naufrage

Écrire un roman demande des compétences qui mêlent sans trembler la science du contrôle maritime, l’art de la vigie et le sacerdoce du sauvetage en mer. D’un côté, on se régale de faire grouiller, s’entrecroiser, se frôler ou se percuter une scintillante escadre de petites destinées, de l’autre, devoir est là de se jeter à l’eau pour, en cas de tornade, éviter le naufrage, sauver son équipage.

Pour cela, et c’est le titre même, le sens, du nouveau roman de Marc Salbert, se tenir « semper paratus », être « toujours prêt », prêt aux trous d’air et aux deuils brusques, aux lâchages et aux retours de flamme.

Vont donc s’afficher, sur l’écran radar et sous l’œil du lecteur, en puissance de tous impacts et trajectoires, Mathilde Serboni, veuve tragique et solitaire, à la beauté minérale et aux proches mystérieusement disparus en plein ciel, Alexandre Cuvillier, accort jeune homme devenu guetteur d’un sémaphore finistérien pour noyer dans les embruns ses tristes amours brésiliennes ; s’ajoute à ce duo, dont les trajectoires vont inéluctablement se rejoindre, un trio de vigies hautes en déboires et fortes en gueule : de Bordemart, en rupture d’une princesse cambodgienne, Pujol, en souffrance d’éloignement sentimental, et le polonais Sobalski.

Marc Salbert est né à Laval, le jour du mariage d’Anna Karina et de Jean-Luc Godard. Quand il est accablé d’évoquer à la radio la marche chaotique du monde, il se réfugie dans la presqu’île de Crozon, théâtre de Semper paratus, son quatrième roman.

