Grande Couronne, de Salomé Kiner : entre rêves et contradictions 

ROMAN FRANCOPHONE — Et la vigne se mit à pleurer est le vingt-cinquième roman d’Élisabeth Bourgois qui est également scénariste. Ici, un professeur de philosophie perd, en novembre 2015, dans les attentats du Bataclan, sa femme et ses deux adolescents. Comment fait-on pour survivre à un tel drame ? C’est l’histoire d’un deuil inconsolable et d’une renaissance.