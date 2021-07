Hadès, Argentine, de Daniel Loedel : entre violence, trahison et aveuglement 

Tomás Orilla a fui Buenos Aires aux heures les plus sombres de la « Guerre Sale » argentine des années 1970. Depuis, il s’appelle Thomas Shore et est traducteur à New York. Mais après dix ans d’absence le passé le somme de rentrer, le convoquant sur les lieux de sa jeunesse qui ont vu naître son amour pour la fascinante Isabel, portée disparue depuis des années.

Tel un Orphée moderne descendant aux enfers en quête de son Eurydice, ce voyage au cœur des ruines enfumées de son pays conduit Tomás dans les tréfonds de sa mémoire, où l’attendent ses démons et les ombres de ceux qu’il a abandonnés. Il n’a alors d’autre choix que d’interroger les compromis que l’on fait parfois par amour - ou par lâcheté́.

Hadès, Argentine, par sa narration audacieuse et la force morale de son propos, est une ode touchante et brutale aux disparus des guerres civiles. Un premier roman très remarqué qui expose avec finesse comment la violence, la trahison et l’aveuglement peuvent conduire au pire un individu, et tout un pays.

Les éditions La Croisée et ActuaLitté vous propose d'en découvrir les premières pages, avant sa parution en librairie le 25 août 2021 :

Daniel Loedel, d’origine argentine, vit et travaille à New York, où il est éditeur de littérature dans la prestigieuse maison Simon & Schuster. Hadès, Argentine, son premier roman, est inspiré d’une douloureuse histoire familiale. Il est en cours de publication dans plusieurs pays et a été acclamé par la critique.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles