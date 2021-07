Neurocracy : résoudre un meurtre grâce à Wikipédia 

Voici le concept derrière la création de Neurocracy. Cette expérience narrative interactive se présente comme l’occasion de découvrir « une anthologie d'histoires de science-fiction captivantes » en plongeant au cœur d’articles hypertextes d'une encyclopédie en ligne. Réalité alternative et roman épistolaire hypertexte tout à la fois, l’intrigue de Neurocracy s’ouvre sur un assassinat. Celui de Xu Shaoyong, principal investisseur pour Omnipedia, quelques jours seulement après le lancement de cette plateforme.

Imaginé par l’écrivain Joannes Truyens et le designer Matei Stanca, Neurocracy est une histoire épisodique, qui se déroule sur dix jours consécutifs, en 2049, où chaque épisode représente une journée. À chaque fois, de nouveaux articles, ou la mise à jour d’articles déjà présents, viendront rythmer la narration et refléter « les retombées mondiales de l’assassinat ». Chaque article permet d’entrer dans l’histoire, et de suivre un fil narratif unique – chaque joueur peut donc vivre cette aventure de la manière dont il l’entend. Tout comme sur Wikipédia, un article décrit en détail une personne, une organisation, une technologie ou un événement en rapport avec l'histoire et les thèmes explorés dans Neurocracy.

L’objectif de Neurocracy ? Pousser les joueurs à s’investir dans la narration de ce meurtre : trouver des indices dans les différents articles, établir des connexions, comparer les informations d’un épisode à l’autre, garder un esprit critique, afin de résoudre cette affaire sordide. « Neurocracy invite les joueurs à ajouter leurs propres significations et interprétations à ce qu'ils lisent sur Omnipedia et l'idée est que les visuels offrent un espace de possibilité similaire », a expliqué Joannes Truyens, l’un des créateurs du jeu.

Après une campagne Kickstarter lancée afin de financer la dernière étape du développement, écrivains et concepteurs se sont joints à l’équipe pour finaliser Neurocracy. Parmi eux, Leigh Alexander, les auteurs de science-fiction Malka Older et Yudhanjaya Wijeratne, ainsi que l'écrivain et critique littéraire Axel Hassen Taiari. Quoique très différents dans leurs intérêts ou leur style d’écriture, tous semblent contribuer de manière essentielle à la création de ce jeu. Le format épisodique de ce jeu ne permet cependant pas d’identifier l’exacte contribution de chaque auteur.

Neurocracy, bien que centré sur la résolution d’un meurtre, explore de nombreuses thématiques. Avec la création d’une société futuriste proche de la nôtre, à l'intersection du capitalisme de surveillance, de la neuro-technologie et de la biosécurité, ce jeu de science-fiction tente aussi de démontrer la complexité de l’intelligence artificielle.

A LA LOUPE : Wikipédia, une encyclopédie planétaire

Neurocracy est un exemple de narration sur texte ergodique – un texte qui nécéssite un réel effort de compréhension. Un choix intéressant pour la création d’un jeu, puisque la tendance est plutôt celle d’une narration presque mécanique.

« La plupart de la littérature est, par conception, aussi non ergodique que possible. En tant que romancier, c'est mon travail de faire en sorte que le lecteur tourne la page », a déclaré Wijeratne. « L'hypertexte est une niche parce qu'il a besoin de cet effort non trivial pour traverser le récit. »

Joannes Truyens espère ainsi que chaque épisode donnera lieu à des réactions des joueurs, voire même la mise en avant de théories quant à la résolution de ce meurtre. Cette « rétroaction » permettrait ainsi d’adapter le prochain épisode en fonction des idées avancées. Pas de narration figée, donc, mais un projet capable d’évoluer au fur et à mesure. « Nous connaissons la fin, c'est juste une question de ce que nous communiquerons ou non à ce sujet », a expliqué Truyens.

« Si ce que nous avons essayé de faire avec Neurocracy fonctionne, alors les joueurs généreront leurs propres stratégies de lecture / jeu / décodage et, à leur tour, raconteront le monde à eux-mêmes et aux autres », a expliqué Taiari. « Les histoires qui en résultent, qu'elles décryptent des parties du monde ou contribuent à son occlusion – eh bien, ces histoires ne nous appartiennent pas. »

Il est possible de s’impliquer dans le développement de Neurocracy, en rejoignant le serveur Discord dédié – espace qui permet de rencontrer et échanger avec les créateurs.

