The Witcher aura son remake sous Unreal Engine 5

Le studio polonais Fool’s Theory est chargé de refaire le titre originel The Witcher sous la supervision de CD Projekt Red. Ils en sont pour le moment aux premiers stades de sa conception, Canis Majoris ne devrait ainsi voir le jour que dans quelques années.

Un remake des premières aventures de Geralt de Rivia qui a du sens, lorsque l’on se rappelle que le premier opus de la saga n’était sorti que sur PC et Mac, les versions PS3 et Xbox 360 ayant été annoncées sans jamais aboutir. De plus même si le volet d’origine a été bien reçu, ce n’est qu'avec The Witcher 3 et la série diffusée sur Netflix que la franchise a atteint un niveau de popularité beaucoup plus élevé.

Dans un communiqué, le studio CD Projekt Red précise que des personnes ayant déjà travaillé sur la série The Witcher sont impliquées dans le developpement et de réaffirmer la « supervision créative complète » du remake par la structure d’origine. De quoi rassurer les fans.

À LIRE : Le développeur CD Projekt Red confirme une nouvelle trilogie The Witcher

Adam Badowski, à la tête du studio CD Projekt Red explique : « The Witcher est là où tout a commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C’était le premier jeu que nous ayons fait, et ce fut un grand moment pour nous à l’époque. Revenir à cet endroit et refaire le jeu pour que la prochaine génération de joueurs en fasse l’expérience semble tout aussi enthousiasmant, sinon plus encore. »

Et de poursuivre : « Collaborer avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitant, car certaines des personnes présentes ont déjà été impliquées dans les jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériel de base, ils savent à quel point les joueurs attendaient avec impatience le remake et ils savent comment créer des jeux incroyables et ambitieux. Et même s’il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à partager davantage sur et à partir du jeu, je sais que cela vaudra la peine d’attendre. »

Crédits photo : TheRealSoulsurrender (CC BY-NC-ND 2.0)