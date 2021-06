Histoire de l'ebook #10 - Wikipédia, une encyclopédie planétaire

# Les débuts de Wikipédia

Fondée en janvier 2001 à l’initiative de Jimmy Wales et Larry Sanger (Larry Sanger quitte plus tard l’équipe pour lancer Citizendium, une autre encyclopédie), Wikipédia est une encyclopédie gratuite en ligne écrite collectivement et dont le contenu est librement réutilisable.

Wikipédia est immédiatement très populaire. Sans publicité et financée par des dons, elle est rédigée par des milliers de volontaires dans des dizaines de langues, avec possibilité pour tout un chacun d’écrire, corriger et compléter les articles, aussi bien les siens que ceux d’autres contributeurs.

Les articles restent la propriété de leurs auteurs et leur libre utilisation est d’abord régie par la licence GFDL (GNU Free Documentation License) puis par une licence Creative Commons BY-SA. Les articles et les illustrations (images, photos, dessins, cartes, graphiques, etc.) peuvent donc être réutilisés par tous dans la mesure où la même licence est utilisée.

Fondée en juin 2003, la Wikimedia Foundation gère non seulement Wikipédia, mais aussi Wiktionary (dictionnaire et thésaurus multilingue) créé en décembre 2002, Wikibooks (livres et manuels en cours de rédaction) créé en juin 2003, auxquels s’ajoutent ensuite Wikiquote (répertoire de citations), Wikisource (textes appartenant au domaine public), Wikimedia Commons (sources multimédias), Wikispecies (répertoire d’espèces animales et végétales), Wikinews (site d’actualités) et Wikiversity (matériel d’enseignement).

# Quelques chiffres

En décembre 2004, Wikipédia compte 1,3 million d’articles rédigés par 13.000 contributeurs dans une centaine de langues. En décembre 2006, Wikipédia compte 6 millions d’articles dans 250 langues et devient l’un de dix sites les plus visités du web. En mai 2007, 7 millions

d’articles sont disponibles dans 192 langues, dont 1,8 million d’articles en anglais, 589.000 articles en allemand, 500.000 articles en français, 260.000 articles en portugais et 236.000 articles en espagnol.

En 2009, l’encyclopédie est l’un des cinq sites les plus visités du web. En septembre 2010, Wikipédia compte 14 millions d’articles dans 272 langues, dont 3,4 millions d’articles en anglais, 1,1 million d’articles en allemand et 1 million d’articles en français, qui est toujours la troisième langue de l’encyclopédie. Lors de ses dix ans en janvier 2011, Wikipédia compte 17 millions d’articles dans 270 langues et 400 millions de visiteurs par mois pour l’ensemble de ses sites.

Wikipédia inspire bien d’autres encyclopédies participatives au fil des ans, par exemple l’Encyclopedia of Life, un projet global qui recense toutes les espèces animales et végétales connues.

# L’Encyclopedia of Life

L’Encyclopedia of Life (EOL) débute en mai 2007 pour regrouper les connaissances existantes sur les espèces animales et végétales. Son but est d’être un « macroscope » permettant de déceler les grandes tendances à partir d’un stock d’informations considérable, à la différence du microscope permettant l’étude de détail. Les espèces connues seraient au nombre de 1,8 million en 2007, y compris les espèces en voie d’extinction, avec l’ajout de nouvelles espèces au fur et à mesure de leur identification.

Ce projet collaboratif est mené par plusieurs grandes institutions (Field Museum of Natural History, Harvard University, Marine Biological Laboratory, Missouri Botanical Garden, Smithsonian Institution, Biodiversity Heritage Library). Son financement initial est assuré par la MacArthur Foundation (10 millions de dollars US) et la Sloan Foundation (2,5 millions de dollars US).

Le directeur honoraire du projet est Edward Wilson, professeur émérite à Harvard, qui fut le premier à émettre le vœu d’une telle encyclopédie dans un essai daté de 2002. Cinq ans plus tard, c’est chose possible grâce aux avancées technologiques récentes : outils logiciels permettant l’agrégation de contenu, mash-up (le fait de rassembler un contenu donné à partir de nombreuses sources différentes) et gestion de contenus à grande échelle.

Cette encyclopédie compte offrir une page web par espèce, et donc un portail commun à des millions de documents épars (textes, photos, cartes, bandes sonores, vidéo) disponibles en ligne et hors-ligne.

Outil d’apprentissage et d’enseignement pour une meilleure connaissance de notre planète, l’encyclopédie est à destination de tous (scientifiques, enseignants, étudiants, scolaires, médias, décideurs, grand public). Les contributions extérieures sont bienvenues, le contenu étant ensuite validé (ou non) par des experts. La version anglaise est traduite en plusieurs langues par des organismes partenaires.

