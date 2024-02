Un jeu immersif XIII pour les 40 ans de la série

Fruit d'une collaboration entre Tintinimaginatio et Microids, et conçu par Pendulo Studios, un studio espagnol pionnier dans les jeux d'aventure depuis trois décennies, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera lancé fin novembre 2023 sur PlayStation 4 (versions physique et numérique) et Xbox One (version numérique). La version pour Nintendo Switch sera quant à elle lancée en 2024.