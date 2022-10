Le développeur CD Projekt Red confirme une nouvelle trilogie The Witcher

Fondé en 1994, le studio polonais CD Projekt Red édite, traduit et distribue d'abord des jeux en Europe centrale, avant d'acquérir les droits d'adaptation en jeux vidéo des œuvres d'Andrzej Sapkowski. En 2007, le premier jeu maison sort, et il marque les joueurs : The Witcher propose un univers cohérent, riche et un récit bien ficelé. Suivront deux suites, The Witcher 2: Assassins of Kings, en 2011, puis le grand succès The Witcher 3: Wild Hunt, en 2015.

Le succès de ce dernier volet fut tel que l'auteur de l'œuvre originale, Andrzej Sapkowski, porta devant la justice ses revendications, souhaitant obtenir une plus grande part des bénéfices engrangés par CD Projekt Red grâce à la licence The Witcher.

Depuis, CD Projekt Red a traversé la tempête Cyberpunk 2077, mais Netflix a aussi adapté The Witcher en série, renforçant un peu plus la popularité de l'œuvre de Sapkowski.

Dans son document stratégique, le studio confirme le développement d'univers multimédia : les jeux vidéo CD Projekt Red sont destinés à devenir des séries, animées ou en prise de vues réelles, mais aussi des comics, voire des livres, et donneront lieu à toute une variété de produits dérivés.

Pas moins de trois projets sont liés à l'univers de The Witcher, a révélé CD Projekt Red. Le premier, surnommé « Sirius », sera développé par le studio The Molasses Flood, filiale de CD Projekt, et visera « une très large audience », plus large encore que celle des jeux originaux The Witcher. Le titre se jouera en solo ou à plusieurs.

À LIRE: Pologne : devenez un véritable sorceleur en rejoignant la Witcher School

Pour « Polaris », CD Projekt Red fait tomber le suspense : une nouvelle trilogie de jeux vidéo The Witcher est bel et bien en route. Les jeux utiliseront les possibilités du moteur Unreal Engine 5, promettant des graphismes jamais vus, et sortiront sur une période totale de 6 ans. La recette éprouvée de la précédente trilogie sera sans doute de retour, avec des améliorations et variations, évidemment.

Enfin, « Canis Majoris » sera confié à un studio externe à CD Projekt Red, qui supervisera l'avancée du projet. Peu d'informations sur ce projet, si ce n'est l'utilisation des technologies et fondations de la nouvelle trilogie qu'est « Polaris ».

Pour l'instant, les dates de sortie ne sont pas connues...