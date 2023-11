Avec Les Cigares du pharaon, Tintin débarque sur PlayStation 4 et Xbox One

Ce jeu vidéo s'inspire d'une des aventures emblématiques de la série de bandes dessinées « Les Aventures de Tintin » de Hergé, qui s'est vendue à plus de 275 millions d'exemplaires dans le monde. Il signe le retour triomphant du reporter à la houppette dans l'univers du jeu vidéo, grâce à une co-production dynamique entre Tintinimaginatio et Microids.

Dans Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, le joueur accompagne Tintin et son inséparable chien Milou dans une série d'aventures extraordinaires. Après une rencontre avec le professeur Siclone en Méditerranée, Tintin part à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh, un lieu cachant un secret des plus lourds. De l'Égypte à l'Inde, en passant par l'Arabie, Tintin et Milou se lancent dans une enquête palpitante sur un trafic de stupéfiants en Orient.

Le jeu, qui capture toute la richesse de l'univers de Tintin et une intrigue captivante héritée de l'œuvre de Hergé, plonge le joueur dans une Égypte énigmatique et d'autres régions d'une beauté sans pareil.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon combine le meilleur des jeux d'aventure et de détective, invitant les joueurs à endosser le rôle d'un enquêteur/reporter. Il s'agit de rechercher et d'infiltrer pour dénicher des indices, résoudre des énigmes, tout en profitant de dialogues d'enquête enrichis, de séquences vidéo, de phases d'infiltration, et de courses-poursuites en avion ou en voiture.

Avec un gameplay unique et novateur, le jeu offre une expérience immersive permettant à chacun de s'immerger dans l'aventure comme s'il était un reporter d'exception !

Un modèle de langage a servi à la rédaction de cet article.