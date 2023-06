Attaquer des Titans, casque VR sur la tête

Pas de cybernétique sans très grosses têtes, sans électricité non plus... Au musée d’Orsay, pas besoin de câble et de prise pour animer un tableau, suffit de le regarder longtemps... Mais quand les fusibles sautent là-haut, psychose, paranoïa, TOC ? Ou est-ce que le N. de Stephen King aurait malencontreusement ouvert le portail d’un autre univers...