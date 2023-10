Les Fourmis de Bernard Werber étendent leur empire, en jeu vidéo

Une nouvelle fois, l’éditeur s’est associé au studio Tower Five, basé à La Rochelle : en janvier dernier, les partenaires avaient dévoilé quelques premières images. C’est désormais un aperçu plus concret dans une série de séquence in-game que l’on découvre de L'Empire des fourmis.

À LIRE — Microids et Bernard Werber s'associent

Les joueurs exploreront l’univers des fourmis pour vivre une aventure mémorable où ils devront soutenir une colonie en plein essor à travers des combats tactiques et stratégiques, dans un monde microscopique aux dimensions grandioses.

Plongez dans un univers microscopique au sein de la forêt de Fontainebleau. Vous prenez le rôle de 103 683e, une fourmi prête à diriger la colonie vers des territoires plus favorables. Dans « Les Fourmis », chaque choix a son importance, chaque action a une portée stratégique et chaque victoire montre votre capacité à naviguer dans un monde où les plus minuscules ont leur mot à dire !

L’exploration, la planification stratégique, les compétences de combat et surtout, la mise en place d’alliances avec la faune locale seront essentielles pour triompher des défis à venir. Participez à une aventure mémorable : Incarnez une fourmi courageuse, avec une vue à la 3e personne et découvrez des capacités uniques qui vous seront utiles au combat et à l’exploration.

Un jeu stratégique en 3D en temps réel avec une difficulté progressive : Le jeu promet une expérience intuitive pour les novices, avec des tutoriels pour apprendre les bases du RTS. Le jeu offrira également une difficulté modulable et une expérience adaptable pour les joueurs expérimentés qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et compétences de combat avancées.

Explorez de magnifiques paysages et rencontrez la faune locale : le jeu présentera une forêt d’un réalisme saisissant à explorer. Rencontrez, croisez et interagissez avec d’autres fourmis ainsi qu’avec les habitants de la forêt lors de votre périple.

Unreal Engine 5 repousse les limites de l’effet réaliste sur la flore et la faune, pour offrir un réalisme saisissant. L'ensemble du récit repose sur le rythme des saisons : le jeu présente un scénario qui suit le rythme des saisons, auquel les environnements et les mécaniques de jeu s’adapteront.

Les cartes du jeu évolueront en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule) apportant une véritable diversité de contraste et d’adaptation.

« La saga de Bernard Werber a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec son univers fascinant et ses réflexions sur la nature humaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de découvrir cet univers sous un nouvel angle, grâce à cette adaptation en jeu vidéo », assurent les partenaires.

Reste donc à en parcourir les images in-vivo :

Bienvenue dans la carapace de 103.683e, la fourmi que l’on incarnera dans cette aventure, dès l’an prochain.