Le marché du jeu vidéo bien au-dessus de celui du livre en France ?

Quand on regarde le chiffre d’affaires du jeu vidéo en France pour 2021, il faut le faire avec précision, et noter que 40 % des 5,6 milliards sont alloués à l’achat des consoles, PC gaming et d’accessoires. Et sans que l’on compte pour autant les smartphones qui représentent aujourd’hui pourtant 25 % du chiffre d’affaires global à travers l’achat de software dédiés à cette interface. L’achat de jeux proprement dits, que ce soit sous la forme d’abonnements, de supports physiques ou dématérialisés constitue donc les 60 % restants, soit 3,36 milliards, à mettre en parallèle avec les 4,5 du marché du livre.

Mais alors que compare-t-on quand on met en parallèle le marché du livre et celui du jeu vidéo en France ? C’est plus complexe qu’il n’y parait. Si une console ne sert qu’à jouer, un PC gaming peut être utilisé pour d’autres activités, comme c’est le cas du smartphone, l’objet par excellence qui cumule les possibilités. Pour jouer à un jeu vidéo, que ce soit un jeu de simulation ou un jeu de plateau, il est nécessaire de faire d’abord l’acquisition du matériel qui le permet, console, PC ou smartphone.

Pour lire, il faut acheter le livre, et le livre ne pourra servir qu’à lire (à moins d’un usage détourné pour caler un meuble…). On ne peut dissocier le contenu du contenant, ou seulement pour le marché du livre numérique ou du livre audio, avec le besoin, là aussi, d’acquérir d’abord un support de lecture. Cependant, ces deux secteurs restent encore relativement marginaux sur le chiffre d’affaires global du livre. A contrario du jeu vidéo ou de la musique qui sont massivement passés sur des supports numériques.

Le livre continue de résister là où dans le jeu vidéo, les ventes physiques ne concernent plus que les consoles et pour une part de plus en plus réduite : quand un jeu physique de console est vendu, deux le sont sur support dématérialisé et, pour les ordinateurs, ce support n’est même plus choisi par les joueurs... Pourtant, si l’on a longtemps pensé que le livre suivrait la même voie, ce n’est pas encore véritablement le cas, et ce support culturel résiste face aux offres d’abonnements notamment, là où pour la musique la bascule a été radicale.

Après des chutes très importantes, avec le développement du téléchargement pirate dans les années 2000, les ventes dans la musique commencent à se rattraper, avec une hausse de 14,3 % en 2021 par rapport à 2020, selon le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP). Le chiffre d’affaires de 861 millions s’envole grâce aux ventes en streaming qui continuent de monter en puissance et qui représentent aujourd’hui 70 % du chiffre d’affaires global (à 506 millions), contre seulement 20 % il y a dix ans.

Cependant, on note une bonne résistance des ventes physiques, comme si dans le paysage s’inscrivait désormais une forme de complémentarité entre les deux supports. Mais, n’oublions pas tout de même que le chiffre d’affaires de 2021 ne représente que 50 % de celui de 2002…niveau le plus haut atteint par le passé. C’est bien aussi ce qui explique, du côté du livre, une grande frilosité des acteurs du marché.

Si le jeu vidéo a pleinement réussi sa transition, le livre continue de s’interroger sur l’opportunité de chercher à forcer la main des lecteurs ou à vouloir à tout prix faire de la place à un autre support que le bon vieux livre papier. Pour 2021, les ventes numériques correspondaient à 9,32 % du chiffre d’affaires des éditeurs, soit 273,2 millions d’euros, avec une hausse de 3,6 % par rapport à 2020. Le marché américain, que l’on présente souvent comme notre avenir, montre même un recul des ventes sur support numérique sur la même année, alors que le livre audio monte tranquillement pour représenter 13,4 % des ventes tout de même.

Crédits illustraion Pexels CC 0