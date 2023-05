Et on tuera tous les affreux : le roman de Boris Vian devient jeu vidéo

To Hell with the Ugly, dans une esthétique polar, raconte l’enquête du « bellâtre » Rock Bailey. Ce dernier possède une particularité : il refuse les avances de toutes les prétendantes, « préservant sa vertu pour le jour de ses 20 ans ». Lors d’une soirée dans le jazz club à la clientèle mondaine, le Zooty Slammer, il tombe inconscient, avant d’être kidnappé. Il a été drogué...

Il se réveille dans un étrange hôpital. Rocky part alors à la recherche de ses ravisseurs, se retrouvant, dans sa quête de vengeance et de vérité, mêlé à une terrible machination... Pourquoi a-t-il été enlevé et par qui ?

To Hell with the Ugly. Arte

Un Point and Click

Le jeu propose d’incarner Rocky, « personnage aux motivations et au comportement discutables… ». Le gameplay applique le principe du point and click : un symbole apparaît à hauteur d’un personnage, le joueur clique dessus, entre en interaction avec celui-ci et avance dans l’histoire. De nombreux combats contre quiconque lui barre la route rythmeront aussi l’enquête, sans parler des courses-poursuites...

« Comme le roman va à cent à l’heure, je souhaitais proposer plusieurs situations de jeu qui puissent restituer cette sensation de fuite en avant », décrit la game et narrative designer du projet, Fiona Rosette.

To Hell with the Ugly. Arte

Enfin, une bande-son entre synthés et contrebasses : « On ne voulait pas un son fidèle à l’époque, mais plutôt un mélange de références : du jazz des années 1950-1960, des BO de films noirs des années 1960-1980, avec une petite touche de rock », développe le designer sonore, Clément Duquesne.

Et on tuera tous les affreux, entre provocation et burlesque, comme le sait si bien faire l’auteur de L’arrache cœur, « dézinguant au passage le culte des apparences, à travers son héros bodybuildé et une inquiétante clinique aux pratiques eugénistes ».

To Hell with the Ugly. Arte

To Hell with the Ugly a été imaginé par les équipes d’Arte qui coproduit et édite ici son seizième jeu. Un projet mené en collaboration avec la coopérative, La Poule noire, caractérisée par une « vision émancipée des dogmes de l’industrie ».

To Hell with the Ugly, est disponible depuis le 30 mai sur Steam (PC/Mac/Linux), PlayStation (4 et 5), Xbox (Series S/X) et Nintendo Switch.