Retour en terres irradiées, avec Metro Awakening

Jeux de tir à la première personne, les titres de la série Metro, développés par le studio ukrainien 4A Games, ont savamment mélangé infiltration, action et gestion de l'inventaire, pour s'en sortir face à des ennemis humains ou monstrueux...

Metro Awakening reprend la recette, mais y ajoute un sentiment d'immersion encore plus grand, à l'aide de la réalité virtuelle. Il sera ainsi nécessaire de se coiffer de son casque PS VR2, MetaQuest ou d'une solution reliée à un PC, pour profiter d'une histoire inédite signée par Dmitry Glukhovsky, qui se déroule en 2028, avant les événements de Métro 2033...

Le titre est annoncé pour le courant de l'année 2024.

Les survivants de l'Armageddon nucléaire s'accrochent à la vie dans les souterrains du métro de Moscou, devenu à la fois refuge et tombe de la civilisation. Les fantômes et les esprits hantent les vivants dans ce purgatoire artificiel. Dans la peau de Serdar, médecin et rationaliste, vous devrez braver les ténèbres, les radiations et les menaces mortelles du métro en quête de votre femme et des soins dont elle a désespérément besoin. Tandis que votre courage et votre lucidité sont poussés dans leurs retranchements, il vous faudra apprendre à naviguer entre la vie et la mort, entre le monde matériel et le monde spirituel. Éveillez l'être que vous allez devenir...