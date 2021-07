Une bouffée d'oxygène et de verdure, dans La Grande librairie

Vinciane Despret est philosophe, psychologue et éthologue. Dans Autobiographie d’un poulpe (Actes Sud), elle nous initie à la poésie vibratoire des araignées, à la religion des wombats et aux aphorismes des poulpes. Une joyeuse leçon d’émerveillement !

Didier van Cauwelaert nous entraîne de l’Arctique à la Toundra soviétique dans Le pouvoir des animaux (Albin Michel). Le romancier pose une question étonnante : et si le mammouth laineux, disparu il y a 4 000 ans, et le tardigrade détenaient le pouvoir d’améliorer la santé de la planète et même de sauver l’humanité?

Populariser la science et comprendre qu’un lien existe entre la biodiversité et la pandémie de covid-19 que nous traversons, c’est tout l’enjeu de La Fabrique des pandémies (Editions La Découverte). Une excellente enquête que signe la journaliste et réalisatrice de documentaires Marie-Monique Robin.

Et puis, un roman bref et fulgurant. Christophe Bataille, éditeur et romancier, publie La Brûlure (Grasset). L’histoire d’un élagueur d’arbre soudain attaqué par des centaines de frelons asiatiques, mais aussi un hymne à l’amour et au retour à la vie dans la nature.



Rendez-vous mercredi 7 juillet à 20h50 sur France 5 !