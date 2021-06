La porte du voyage sans retour de David Diop : dans le sillage de la femme de légende 

POÉSIE — On le prend bien en main, il se loge au creux de la paume et on tourne ses pages avec plaisir, attention et gourmandise… On caresse le papier, on regarde comment il est fait, on mesure, probablement mal le temps qu’il a fallu pour le réaliser et on se dit, quel bel objet que ce livre signé Jean-Marc Flahaut en dialogue avec les dessins de Fannie Loget. 10x12 cm, c’est la taille de cet opuscule fait à la main par les éditions Les Venterniers dont l’atelier se trouve à Saint-Omer.