HBO et Ronan Farrow : une série documentaire reprend l’enquête sur Harvey Weinstein

Tout commence en 2017, avec une enquête menée par Ronan Farrow pour la chaîne d’informations américaine NBC. Deux ans plus tard, la publication de Les faire taire: Mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont protégés par ce journaliste d’investigation fera l’effet d’une bombe – la ferveur du mouvement #MeToo, entre autres, aura porté cette enquête. Farrow a obtenu le prix Pulitzer 2018, et aura même été nommé comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time.

L’enquête de Farrow est d’abord assortie d’une série de podcasts produite par Pineapple Street Studios, Catch and Kill Podcasts. Douze épisodes retracent la piste d’indices suivie par le journaliste américain.

En 2021, HBO annonce l’adaptation du livre de Ronan Farrow, Catch and Kill: The Podcast Tapes.

Cette nouvelle série se veut comme une expansion du livre et des podcasts, promettant un contenu enrichi, « avec des images inédites et de nouvelles perspectives sur cette histoire bouleversante ».

Réalisés par Fenton Bailey et Randy Barbato, les six épisodes, d’une durée de 30 minutes, foisonnent de nouveaux éléments. « Aux interviews s’entremêlent des sons et des images supplémentaires provenant de documents, de bandes audio, de photos, de séquences d'archives et d'illustrations », annonce HBO.

« Avec de nouvelles perspectives et des détails – non seulement sur l'effort déchirant pour démasquer un redoutable prédateur, mais sur les systèmes qui aident à dissimuler des crimes terribles à ce jour – la série présente de nouvelles révélations dans le reportage sur l'une des histoires les plus inoubliables d'Hollywood. »

HBO lancera la série documentaire dès le 12 juillet, avec un épisode chaque lundi. Le premier épisode se concentrera sur le mannequin italien Ambra Gutierrez, mais aussi sur l'opération policière qui a su obtenir un aveu effrayant de Harvey Weinstein.

