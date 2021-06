Arte diffuse Hamishim, série créée et écrite par l'autrice Yael Hedaya

Depuis que les Simpson, propriété de la Fox, sont passés sous l’égide de Disney, tout est à craindre. Ce 4 mai, nous célébrions à ce titre la Journée Star Wars (autre licence de Disney), et un petit court métrage de quelques minutes a fait le job en matière de teasing. Bourré de références starwarsiennes, il mettait Maggie Simpson en scène dans The Force Awakens From Its Nap. Et plusieurs détails, qui n’ont pas échappé à la vigilance des internautes, laissaient entendre le meilleur — ou le pire…