Son Livre : le Centre national du Livre inaugure un nouveau podcast

Après une première série de podcasts lancée en octobre 2020, le CNL, sous l’impulsion de sa présidente, Régine Hatchondo, a décidé de créer son propre podcast, Son Livre, afin de proposer au public un voyage littéraire et sonore sur les terres des auteurs qu’il soutient.

Réalisé par Pauline Carayon du CNL, l'auteur, compositeur et interprète Nicolas Lockhart, illustré par l’auteur de bandes dessinées et artiste plasticien Pierre La Police, ce nouveau podcast explore les racines de la création littéraire, la trame organique et intime de récits singuliers, les thèmes qui ont provoqué un choc chez l’auteur, si bien qu’il en a fait un livre, Son Livre.

Si le CNL accompagne l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, il a également pour ambition de développer le goût du livre et de la lecture auprès du public. Son Livre participe à ce nouvel élan.

Pour cette saison, le CNL a concocté un programme des plus délicieux ! Découvrons Joy Sorman, qui dévoile dans son dernier roman À la folie (Flammarion) le quotidien d’un hôpital psychiatrique, et Nathalie Quintane, qui révèle les paradoxes de son métier d’enseignante à la façon d’Un hamster à l’école (La Fabrique). Juliette Mancini (Eveils, Atrabile) et Antoine Maillard (L’Entaille, Cornélius) nous embarqueront dans leurs albums dessinés à fleur de peau… Enfin, Nicolas Michel ressuscitera le naufrage du paquebot Afrique et son histoire, racontée par un tirailleur sénégalais au cœur pur, Tierno dans Le Chant noir des baleines (Talents Hauts).

Bouclez votre ceinture, tournez la page et montez le son !

Son Livre est diffusé sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube et Apple podcast.