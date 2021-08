Madame Hayat d'Ahmet Altan : dans la ville de l'effroi, l'imaginaire, brûlant

Au quotidien, Fazil gagne sa vie en tant que figurant dans une émission de télévision, et c'est en ces lieux de fictions qu'il remarque une femme voluptueuse, vif-argent, qui pourrait être sa mère. Parenthèse exaltante, Fazil tombe éperdument amoureux de cette Madame Hayat qui l'entraîne au-delà de lui-même dans une liaison en marge de la réalité de ce pays aux prises avec ce que l'humanité produit de pire.

Une histoire d'amour magnifique, celle d'un jeune homme pour une femme d'âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Quelques jours plus tard, il fait la connaissance de la jeune Sila. Double bonheur, double initiation, double regard sur la magie d'une vie.

L'analyse tout en finesse du sentiment amoureux trouve en ce livre de singuliers échos. Le personnage de Madame Hayat, solaire, et celui de Fazil, plus littéraire, plus engagé, convoquent les subtiles métaphores d'une aspiration à la liberté absolue dans un pays qui se referme autour d'eux sans jamais les atteindre.

C'est un livre où la littérature, premier amour de ce garçon, étaye et libère sa pensée, donne sens à sa vie, ouvre son imaginaire sur l'avenir.

Car dans une ville où règne l'effroi, seul l'imaginaire sauve de l'enfermement...

Né en 1950, Ahmet Altan est un des journalistes les plus renommés de Turquie, son œuvre de romancier, qui a par ailleurs connu un grand succès, est traduite en plusieurs langues.

Après Comme une blessure de sabre (Actes Sud, 2000) et L’Amour au temps des révoltes (Actes Sud, 2008), ses textes de prison intitulés Je ne reverrai plus le monde ont paru en 2019. Ce livre a été couronné par le prix André Malraux 2019. Accusé pour implication présumée dans le putsch manqué du 15 juillet 2016, Ahmet Altan a été emprisonné plus de quatre ans à Istanbul avant d’être libéré en avril 2021, sur ordre de la Cour de cassation de Turquie.

Notons que paraitra simultanément en babel Je ne reverrai plus le monde, son précédent titre.

