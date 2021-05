Jenny Hippocrate, Ian Borthwick et Daniel Picouly dans À la 1ère page

Découvrez les trois invités du mois de juin. À travers la lecture et le résumé de leur livre, les questions qu’ils se posent via leur avatar et leurs photos personnelles, les auteurs se livrent à cœur ouvert À la 1ère page.

Mercredi 9 juin

Jenny Hippocrate pour son livre Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole ! (Jets d'encre)

Portée par le témoignage de Karl, jeune homme violé par sa mère depuis son enfance, Jenny Hippocrate continue son travail d'information et de dénonciation sur le sujet tabou de l'inceste, en particulier maternel, et explore dans cet ouvrage poignant les profondeurs et la complexité de la nature humaine.

Mercredi 16 juin

Ian Borthwick pour son ouvrage Au cœur de la fougère, un voyage sur la terre des All Blacks (avec Vincent Fernandel, Au Vent Des Iles)

Reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes du rugby international, Ian Borthwick est un journaliste et écrivain franco-néo-zélandais. Dans ce récit, retrouvez des légendes du rugby, personnages loufoques, paysages magnétiques… Une aventure humaine intense, témoignage unique sous forme de chroniques illustrées de photographies. Un livre aussi instructif qu'émouvant, poétique et drôle, intime et universel, où l'on découvre aussi bien l'histoire de la Nouvelle-Zélande et la force de la culture maorie que les grands moments rugbystiques des All Blacks.

Mercredi 23 juin

Daniel Picouly pour son roman Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel)

Avec une verve baroque et vibrante, Daniel Picouly, prix Renaudot pour L’Enfant Léopard, incarne l’épopée terrifiante de la montagne Pelée, force mythologique, dans un roman foisonnant aux résonances étrangement actuelles.

« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la ville. Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes. »

À la 1ère page est diffusé les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.