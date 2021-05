France Culture adapte L'histoire mondiale de ton âme d'Enzo Corman en podcast 

« L’histoire mondiale de ton âme, c’est l’histoire d’un désastre — pas seulement l’histoire ou la chronique d’une catastrophe (shoah, nakba...), mais le tableau d’un naufrage ontologique : portrait d’un être-au-monde qu’on dirait exilé — et égaré — en terre étrangère. L’histoire de ce qui a été perdu, et d’un manque qui nous hante » explique Enzo Cormann.

Blandine Masson, conseillère de programmes pour la fiction de France Culture raconte l’origine du projet : « Enzo Cormann a entrepris, en 2017, d’écrire 99 pièces de théâtre de 30 minutes chacune, en trois mouvements, pour trois interprètes. Le service des fictions de France Culture, fidèle à l’écrivain-dramaturge, a entrepris très vite en 2018 de soutenir cette œuvre monumentale en lui passant une commande de 10 pièces de plus, inédites jusqu’à ce jour. Les Solitaires intempestifs ont entre-temps publié un premier tome de 18 pièces en 2019 ». C’est ainsi que France Culture a choisi en premier lieu « de créer à la radio quatre pièces — trois inédites issues de la commande de France Culture et une publiée ».

Réalisée par Pascal Deux, chacune de ces pièces a été enregistrée et tournée en décors naturels dans deux maisons à Montreuil, dans divers espaces du Théâtre Antoine Vitez et dans les rues d’Ivry afin de « donner à entendre, mais aussi à ressentir et voir, cette intranquillité consubstantielle au texte » confie le réalisateur. « Ces pièces écrites pour le théâtre, pour le plateau, étaient pour moi formidablement stimulantes à transposer en fictions radiophoniques ».

Et d’ajouter : « j’ai cherché des décors qui par leur atmosphère allaient me permettre, en m’appuyant sur eux, de créer des espaces, des mises en scènes et en situation, à même de projeter les acteurs dans les climats tourmentés des textes de Cormann ».

On retrouvera donc ce 17 mai, les pièces d’Enzo Cormann, mises en scène et enregistrées Pascal Deux, avec David Ayala, Melissa Barbaud, Ariane Ascaride, Yan Tassin et Bruno Abraham Kremer.

France Culture prévoit de diffuser d’autres pièces inédites à l’hiver 2021.

