La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1470 - vers 1830). Edition revue et augmentée

Depuis sa première édition en 1988, le Répertoire d'imprimeurs/libraires de la Bibliothèque nationale de France, constamment enrichi et actualisé, s'est impose comme un instrument d'identification et de datation essentiel à l'échelle internationale et comme une aide précieuse à la recherche. Cette cinquième édition considérablement augmentée (10 256 notices, soit un quasi-doublement depuis la dernière parution) couvre désormais tous les siècles de l'imprimerie artisanale (vers 1470 — vers 1830). On y recense les imprimeurs, libraires, éditeurs, éditrices ayant exercé en France ainsi que dans une trentaine de pays 902 localités sont ainsi représentées sur quatre continents. Etabli par une petite équipe experte (service de l'Inventaire rétrospectif, BnF) qu'anime Jean-Dominique Mellot, conservateur général et historien du livre, le Répertoire offre beaucoup plus d'informations et de références précises que les listes, index et thésaurus existant à ce jour, en ligne comme sous forme imprimée. Grâce à la qualité et à l'abondance de ses sources (catalogage "livre en main", articles, monographies, fichiers, enquêtes inédites, bibliographies et catalogues, données en ligne...), il propose une notice riche pour chacun des personnages ou officines traités. Clairement structurées, les informations livrées sous chaque entrée permettent de préciser identité, dates biographiques, dates et lieux d'activité, adresses et enseignes, devises et données diverses sur les titres et charges, les parentés, les carrières, les associations, etc., ainsi que les sources, publiées ou non, auxquelles on a eu recours. Un index regroupe les différents imprimeurs/libraires par lieu d'activité. ln fine, la liste alphabétique des sources citées dans le corpus comprend plus de 2 000 références accessibles à la BnF et constitue une véritable bibliographie internationale d'histoire du livre et de l'édition pour les XVe-XIXe siècles. Le Répertoire d'imprimeurs/libraires de la BnF est une ressource indispensable pour les amateurs, chercheurs, historiens, libraires d'ancien et professionnels des bibliothèques en quête de données fiables sur les publications antérieures l'âge industriel et sur leur contexte éditorial. Issu de BnF Catalogue général en ligne, il alimente d'ailleurs l'ISNI (International Standard Name Identifier) et plusieurs bases de données de référence, notamment IdRef du SUDOC (Système universitaire de documentation) et le Thesaurus international du CERL (Consortium of European Research Libraries).