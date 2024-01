Le spectacle vivant, sur scène et en ligne, grâce à un centre de ressources

Cette collaboration, soutenue et financée par le ministère de la Culture, fera en sorte que les informations sur le théâtre contemporain restent accessibles au public. Collectées par CRIS depuis 1998, le Centre de ressources prendra donc appui sur les infrastructures numériques, l'organisation et le savoir-faire d'ARTCENA.

De son coté, ARTCENA va progressivement intégrer et stocker ces ressources sur son propre site. À compter du 10 janvier 2024, les fonctionnalités interactives du site theatre-contemporain.net s'arrêteront, et les utilisateurs seront redirigés vers les services équivalents sur artcena.fr.

Entre-temps, ARTCENA continuera de développer de nouveaux services et de consolider ses collaborations.

Faciliter la médiation et mieux informer sur la création

L'objectif majeur de cette décision reste d'améliorer la qualité du service offert aux utilisateurs, en réunissant des ressources numériques supplémentaires et en simplifiant l'accès grâce à un seul portail et des outils de diffusion plus efficaces. De plus, le site compte regrouper des services tels que les annonces ou la programmation des spectacles. Les deux institutions souhaitent avant tout faciliter la médiation et fournir des informations sur la création contemporaine.

ARTCENA et le CRIS travailleront à rendre la connexion aux ressources plus fluide, avec des partenaires tels que la Bibliothèque nationale de France, le Hyper Articles en Ligne, l'Institut national de l'audiovisuel, et d'autres encore.

Enfin, cette fusion entend garantir la durabilité des ressources, étant donné qu'ARTCENA est un pôle documentaire associé à la BnF.

À terme, le site theatre-contemporain.net restera accessible en tant qu'archive consultable sur le net jusqu'à l'automne 2024, après quoi l'interface fermera de façon permanente.

Photo : Kyle Head / unsplash