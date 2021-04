Ursibel, fils de la grande ourse, “une incroyable imagination”, assure Tatiana de Rosnay

Lasse d’être exploitée par les hommes et les ours qui cohabitent sur la planète Béryl, la Flore et ses armées de chiendents se sont lancées dans une guerre de reconquête, ne laissant aux ursido-humains que quelques enclaves en proie à de rudes pénuries. C’est dans ce monde violent qu’Ursibel découvre progressivement qu’il n’est pas un ourson comme les autres : serait-il l’Élu mentionné par Le Livre des grandes visions qui doit conduire humains et ours sur la Terre promise, comme son père humain adoptif le pressent ?

Ursibel échappe de justesse à une rafle des sbires de Marsifal, cruel dictateur en charge de défendre les derniers bastions des ursido- humains, mais voit mourir son père et un de ses frères. Commence alors une longue cavale pour Ursibel, parsemée d’embûches mais aussi de belles rencontres, où il lèvera peu à peu le voile sur ses origines mystérieuses... et sur sa destinée hors du commun.

Caroline Jeaneres vit au Pays basque. Elle travaille dans le développement web et le graphisme, mais, depuis de nombreuses années, la plus grande partie de son énergie est consacrée à l’exploration de Béryl et de ses personnages. Ses sessions de surf à l’aube ainsi que sa passion pour les livres et la botanique sont pour elle des sources d’inspiration essentielles. Ursibel est son premier roman.

[à paraître 6/05] Ursibel – Caroline Jeaneres – Robert Laffont – 9782221248249 – 18,90 €