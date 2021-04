Bicentenaire de la naissance de Flaubert : France Culture fête l'évènement

Mis en place par un ensemble de collectivités, associations, artistes et universitaires, Flaubert 21 célébrera l’auteur et son œuvre, avec près de 150 projets labellisés et un programme de plus de 200 dates jusqu’en juin 2022 sur l’ensemble du territoire normand.

France Culture, partenaire de l’évènement, accompagne le lancement officiel de cette année exceptionnelle avec une programmation spéciale :

Du lundi 12 au vendredi 16 avril et du lundi 19 au vendredi 23 avril à 20h30

Le feuilleton Madame Bovary de Gustave Flaubert. Madame Bovary a beaucoup été adaptée pour l’écran et la scène. Moins pour les ondes. La dernière adaptation pour la radio française remonte à 1948. Pourtant, ce roman offre des potentialités radiophoniques immenses. Qualifié de « roman bruyant » à sa parution en 1857, Madame Bovary a en effet une dimension sonore essentielle et le son y joue un rôle dramatique souvent capital.

Samedi 17 avril

7h05 – 9h, dans l'émission Les matins du samedi, Chloë Cambreling recevra comme invité culture l’écrivain Régis Jauffret, qui vient de publier Le dernier bain de Gustave Flaubert (Seuil).

10h, dans l'émision Concordance des temps présentée par Jean-Noël Jeanneney sera présent Michel Winock, historien, écrivain, professeur émérite à Sciences Po, auteur de la biographie Flaubert (Gallimard, 2013).

12h, dans Politique ! Hervé Gardette dialoguera avec Catherine Morin-Desailly, sénatrice Union Centriste de Seine-Maritime, initiatrice de l’année Flaubert 21.

15h, Toute une vie (avec Christine Bernard à la coordination) aura pour objet Gustave Flaubert (1821-1880), une apparition.

Bien qu’il soit aujourd’hui unanimement salué, on reprocha à Gustave Flaubert « une peinture admirable sous le rapport du talent, mais exécrable au point de vue de la morale » (Ernest Pinard, avocat), « un rapport à l’amour fait d’absences répétées » (Louise Colet) et « des manières trop provinciales » (Edmond de Goncourt). De s’enfermer à Croisset des mois durant avec son chien Julio, de louer un appartement boulevard du Temple pour y faire le pitre en pantalon chinois, et d’écrire des livres déprimants. Et puis quoi, qu’en reste-t-il ? Comment le saisir ? D’où vient ce mystère, cette fascination posthume ? Des « apparitions », sans doute, encore.

Seront invités Anne Herschberg-Pierrot, professeur à l’université Paris VIII, responsable de l’équipe Flaubert au CNRS ; Pierre-Marc de Biasi, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de Flaubert ; Arlette Dubois, conservatrice au musée Flaubert de Rouen et Philippe Dufour, professeur de littérature du XIXe siècle à l’université de Tours.

17h, dans En français dans le texte présenté Olivia Gesbert et Rachid Santaki, la dictée du jour de Rachid Santaki sera consacrée à un extrait de Madame Bovary. Le lexicologue Jean Pruvost sera également présent.

22h, Mauvais Genres présenté par François Angelier aura pour thème En visite à l’atelier de Philippe Druillet. Philippe Druillet étant l’auteur de la trilogie de BD Salammbô, librement adapté du roman homonyme de Gustave Flaubert.

Tous ces rendez-vous sont à retrouver sur le site de France Culture. Retrouvez également toutes les informations concernant le bicentenaire de la naissance de Flaubert ici.

