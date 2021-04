Les collectionneurs d'images : Féroe, la traversée des îles

BONNES FEUILLES – Au bord d’un lac, une maison. Dans cette maison, une famille et un vieux monsieur venu d’Algérie qui s’occupe du jardin. Une situation confortable que les écarts des uns et des autres ne semblent pas troubler. On ferme les yeux sur les trahisons, on soupire beaucoup, on parle peu. On vieillit ensemble, vaille que vaille, on consent au vaudeville jusqu’à la rencontre improbable entre l’épouse et la maîtresse. Tout change alors.