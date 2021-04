Ni misogyne ni dilettante : Hemingway, un regard inédit sur l'écrivain

Régulièrement, la JFK Library communiquait sur ses avancées, prenant soin d’exhumer des perles parfois scandaleuses — telle cette adresse d’Hemingway à F. Scott Fitzgerald : « Va te faire foutre. » Dans un contexte très littéraire, bien entendu…

Hemingway, tout en nuances

Débarquées en mai 2013, les archives cubaines prirent leurs quartiers dans l’établissement patrimonial. Ce dernier a procédé à un classement et propose désormais un reportage alimenté par les nombreuses archives encore méconnues dont dispose la John F. Kennedy Presidential Library and Museum de Boston.

La chaîne PBS a ainsi pu profiter du travail fourni par Ken Burns et Lynn Novick, pour un documentaire en trois parties dont le premier volet est diffusé ce 5 avril. Il offre un regard plus nuancé que celui de la légende, tant sur l’écrivain que sa réputation récurrente d’alcoolique, misogyne amateur de corridas. Reste que son suicide, à 61 ans, demeure incontestable.

La vérité ? Non, certainement pas, mais des facettes plus détaillées de celui qui est considéré comme le plus grand écrivain américain du XXe siècle. Une écriture concise typique qui en fit une célébrité et plus encore : l’icône masculine impénitente. Mais selon Novick, l’homme était éminemment plus complexe.

Or, une telle approche méthodique aurait été impossible à opérer sans les fameuses archives.

Les réalisateurs n’avaient jamais eu l’opportunité de collaborer, mais leur passion commune pour Hemingway a fini par converger. D’ailleurs, l’écrivain avait été convié par le passé à la JFK Library, sans pouvoir s’y rendre, parce que malade, affirme Hilary Justice, chercheuse actuellement en résidence à la bibliothèque.

HEMINGWAY: des photos inédites de sa jeunesse

Parmi les milliers de documents hérités, près de 11.000 photographies — et les documents inédits pour le public sont légion, poursuit Novick. « La collection Hemingway fut au cœur de notre approche. Cela nous a aidés à comprendre à quel point c’était un écrivain discipliné », reprend Burns.

Les femmes de toute une vie

Cette première partie traite principalement de la relation complexe entre l’auteur et les femmes de sa vie — sa mère, ses sœurs, ou même l’infirmière dont il tomba amoureux durant la Première Guerre mondiale, alors qu’il se remettait de ses blessures. Et puis, ses quatre autres épouses.

« Une grande partie de ses actions, au cours de sa vie, concernait l’amour, qui s’en venait vers lui, s’éloignait et le ruinait », commente Burns. Ainsi, l’archétype de la virilité américaine aux yeux de ses contemporains prend un coup et révèle un être nettement plus tourmenté et macho.

Enfant, sa mère considérait Ernest et sa sœur comme des jumeaux, les habillant souvent avec les mêmes tenues — pour garçon ou pour fille. À travers ses livres et dans sa vie, l’homme explorèrent cet échange entre les sexes : il laissa pousser ses cheveux, alors qu’à l’époque, les femmes se mirent à les couper plus court.

« Nous voulions en finir avec cette idée qu’Hemingway n’aimait pas les femmes », note Novick. Bien au contraire, il les aimait trop peut-être, et en dépendait fortement.

Mais pour les chercheurs en littérature, le fonds d’archives présente des trésors de minutieuses précisions sur l’écriture même. Nombre des textes préservés étaient écrits à la main, et comme il se doit, dévoilent le long processus d’écriture : notations, corrections, réécritures, éditions, ratures et gribouillis dans les marges… Ernest Hemingway reprenait son texte de manière flaubertienne. Pour L’Adieu aux armes, par exemple, on compte 47 fins possibles…

De quoi retracer l’architecture des ouvrages, et l’évolution de toutes les œuvres, de la première ébauche à sa version définitive. Mais plus impressionnants encore, ce sont les éclats d’obus prélevés de son corps, qui auront marqué les deux réalisateurs. Une expérience de la mort, alors qu’adolescent, il était en France, conduisant une ambulance de la Croix-Rouge. Un impact définitif sur sa propre existence…

On peut retrouver d'autres séquences et extraits sur le site de PBS.

crédits photo : JFK Libray, public domain

à Finca Vigia, San Francisco de Paula, Cuba, 1947.

avec le torero Antonio Ordonez, Espagne 1959 ;

Ernest et Mary Hemingway, dans leur maison en Idaho (années 40) ;

photo avec son chauffeur Adamo Simon, Espagne 1959