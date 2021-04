Un musée numérique consacré aux lettres des soldats américains

À l’origine du musée, on trouve Andrew Carroll, directeur du Center for American War Letters à l’Université Chapman de Californie. Au cours de sa carrière, l’universitaire a notamment édité quatre anthologies qui réunissaient des lettres rédigées par des militaires.

Cette première mouture du musée est consacrée à la guerre du Vietnam, mais Carroll n’exclut pas d’agrandir l’établissement numérique avec des annexes dédiées à d’autres conflits.

Arrivé sur le site, vous serez accueilli par une fausse porte d’entrée en 3 D. Passez le seuil et vous accéderez à une longue galerie remplie de souvenirs numérisés. Alors que retentit une musique aux tonalités patriotiques, le visiteur peut naviguer entre les murs lambrissés pour admirer des photos, lire des lettres et écouter des enregistrements issus de la guerre.

Les lettres sont affichées aux murs comme des tableaux et sont accompagnées de courts textes qui mettent en contexte les correspondances. En outre, la galerie comprend de courtes vidéos sur divers sujet : la chanson à succès de 1966, Ballad of the Green Berets (La ballade des bérets verts), les infirmières militaires, les Pentagon Papers…

RESSOURCES : faune et flore illustrées, au XXe siècle

Andrew Carroll a déclaré qu’il souhaitait rendre les lettres accessibles à un public aussi large que possible : « Ces lettres humanisent les hommes et les femmes qui ont servi et montrent leurs sacrifices », a-t-il déclaré.

« Elles sont incroyablement bien écrites, elles transmettent des événements fascinants de notre passé et elles donnent vie à l’histoire d’une manière qui résonne avec les gens qui pensent qu’ils n’aiment pas l’histoire. »

Via The New York Times