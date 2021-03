Voyagez avec les illustrations scientifiques de la faune et de la flore au XXe siècle 

Alors que les smartphones permettent sans mal aujourd’hui de tourner des courts métrages, il est parfois difficile de se replacer à une époque où la photographie était encore balbutiante. Au début du XXe siècle, les appareils, lourds et peu maniables, n’étaient pas capables de rendre une image précise et colorée des insectes, plantes et animaux qui intéressaient les scientifiques de la WCS.

Le Department of Tropical Research (DTR) de l’ONG avait donc choisi de se faire accompagner d’artistes lors de ses expéditions. Loin d’être de simples assistants, ces dessinateurs faisaient partie d’une vaste opération de communication destinée à faire connaître au grand public les richesses sauvages menacées à travers le globe.

RESSOURCES : Museo, le moteur de recherche pour œuvres d’art

Dirigées par le scientifique William Beebe les expéditions du DTR ont en effet été couvertes par la presse et les comptes rendus de ces voyages furent, pour certains, des best-sellers.

« Les artistes du personnel de DTR ont produit plus de 3 300 illustrations — dont plus de 2 200 sont présentes dans cette collection en ligne — allant de la représentation de spécimens uniques à des images narratives complexes qui montrent où et comment les animaux vivaient », explique l’organisation sur son site.

Les collections sont organisées géographiquement et chronologiquement. On y retrouve des illustrations de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de poissons, d’insectes, de plantes ou encore de champignons. Ces images d’époque nous entraînent en Guyane, dans les îles Galápagos, au sein du canyon de l’Hudson ou encore dans le Golfe du Mexique.

On imagine de jeunes artistes, fusain et papier à la main, crapahutant dans les jungles les plus dangereuses du globe. Fait amusant, si les illustrateurs du DTR travaillaient souvent à partir de véritables spécimens collectés, ils ont parfois dû composer en s’appuyant sur les descriptions de leurs collègues scientifiques…

Avis aux ophiophobiques (phobique des serpents), les illustrations contiennent de nombreuses représentations très détaillées de reptiles longilignes en tout genre…

Pour admirer la faune illustrée, rendez-vous à cette adresse.

Crédit photo : Wildlife Conservation Society