Une “sismographie des luttes” grâce à un portail de revues anticolonialistes

L’équipe du domaine de recherche « Histoire de l’art mondialisée » et du programme « Art global et périodiques culturels » de l’Institut national d’histoire de l’art mène, depuis 2015, un travail de recensement des revues critiques et culturelles non européennes, relevant de productions diasporiques. La direction de ce projet est assurée par Zahia Rahmani.

Ce programme comprenait notamment la production d'une base de données en accès libre, assurant le recensement, mais aussi, lorsque cela est possible, l'accès aux revues numérisées.

Cette base est désormais en ligne, sous la forme d'un « Portail mondial des revues », soit un recensement de 1 000 revues non européennes dont plus de 600 vers leurs liens numériques.

De l’avènement des premières révolutions à 1989, depuis l’Abeille Haytienne, parue en 1817, jusqu’à une plus récente, Deng, revue kurde née en 1989 et toujours publiée aujourd’hui, ces publications souvent méconnues, tues ou oubliées témoignent des luttes pour les indépendances, contre le colonialisme et l'impérialisme.

« La revue a été et est devenue un support d’expression critique générateur de modernité à l'échelle du monde. Elle met à l’épreuve des pratiques artistiques, littéraires et politiques singulières, et se décline à la fois en laboratoire d’expérimentation, atelier d’écriture et tribune. Souvent éphémère, émergeant à l’intérieur d’espaces contraints, elle a permis à des groupes d’intellectuels et d’artistes, de militantes et de militants, de produire une archive de la pensée et d’élaborer un récit alternatif » rappelle l'Institut national de l'histoire de l'art.

Le portail est accessible à cette adresse.

Cette base de données vient accompagner une exposition itinérante, sous forme d'une installation audiovisuelle présentant quelque 900 documents accompagnés d'une bande-son originale de Jean-Jacques Palix, présentée en ce moment au Centre Pompidou, jusqu’au 31 mai 2021.

Elle poursuivra sa route au Middelheim Museum d’Anvers du 29 mai au 3 octobre 2021, dans le cadre de l’exposition « Congoville » conçue par Sandrine Colard, puis à l’Université du Québec en octobre 2021 et au MACBA Research Center de juin à décembre 2022.