Museo, le moteur de recherche pour œuvres d’art

Durant le premier confinement en mars dernier, les ressources numériques ont permis à bien des citoyens de pallier le manque de culture disponible. Aujourd’hui, beaucoup de grandes œuvres sont disponibles en ligne en haute résolution, et s’offrent gratuitement au regard curieux de l’internaute.

Cependant, trouver son bonheur au sein de ce bouillon de culture n’est pas toujours évident. Les musées en ligne ou encore des sites comme Internet Archive demandent parfois des recherches avancées pour trouver son bonheur.

En créant Museo, l’ingénieur en informatique Chase McCoy s’est donné pour mission de faciliter l’accès aux œuvres. Son moteur de recherche réuni les collections de l’Art Institute of Chicago, du Rijksmuseum (musée national néerlandais), du Minneapolis Institute of Art et de la New York Public Library Digital Collection.

« J’espère contribuer à faire en sorte que les espaces où nous passons de plus en plus de temps en ligne soient construits de manière accessible et respectueuse du Web », souligne McCoy.

Si Museo est destiné à s’enrichir de nouvelles institutions avec le temps, les œuvres de ces 4 établissements suffisent déjà à se plonger des heures durant parmi des textes, tableaux et sculptures.

Un couple lisant une lettre d’amour, c. 1809-1813 Kikukawa Eizan - Minneapolis Institute of Art.

Des mots de la vie de tous les jours s’illustrent ici parfois par des œuvres absurdes ou dérangeantes. En tapant simplement Love (« amour »), vous pouvez ainsi tomber sur des représentions de Vénus, des partitions musicales et des estampes pornographiques japonaises datant du XVIIIe siècle.

Chaque image proposée par le site fait partie du domaine public et est donc libre d’utilisation. Il est cependant recommandé de créditer l’institution source.

Museo est accessible à cette adresse.

Via Open Culture