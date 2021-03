200 000 € pour Ronsard : la poésie paye, six siècles plus tard

Comme l’écrit Jean Balsamo dans la préface du catalogue de la vente : « La collection de livres anciens et, au cœur de celle-ci, la bibliothèque poétique qui réunit, autour de Ronsard, l’ensemble des poètes français du XVIe siècle, étaient étroitement liées à la personnalité du seul Jean Paul Barbier-Mueller, comme son domaine réservé et peut-être aussi un refugium animi, qui trouvaient leur espace dans un cabinet de travail isolé du reste des collections.

Mais la bibliothèque était aussi le point focal d’une exceptionnelle ouverture au monde ; le collectionneur y nourrit la plus vaste compréhensive culture littéraire et historique, humaniste au sens strict, et c’est précisément cette culture qui lui permit d’aborder avec respect, dans leur différence radicale, les arts dits “premiers” et les formes artistiques des sociétés sans écriture et sans tradition littéraire. »

La vente mettait ainsi à l'honneur Joachim du Bellay, Étienne Jodelle, Rémy Belleau, Jean-Antoine de Baïf, Jacques Peletier du Mans et Pontus de Tyard. Cette collection, qui compte aujourd’hui quelques 800 volumes réunissant près d’un millier d’ouvrages, fut assemblée durant plus d’un demi-siècle.

Cette vente présentait ainsi le 23 mars, près de 130 pièces parmi les plus importantes de la collection dont un splendide exemplaire Les Hymnes de Pierre de Ronsard (estimation : €50,000-70,000, parti pour 110.000 €) que Jean Paul Barbier-Mueller considérait comme l’un des livres les plus beaux de sa collection.

Parmi les exemplaires remarquables de la bibliothèque, cette première vacation proposait, également, l’exemplaire des Œuvres de P. de Ronsard, 1571 (parti pour 175.000 euros.), relié en maroquin vert de l’époque pour le bibliophile Philippe de Moureau, ainsi qu’un ensemble des éditions de textes du Prince des Poètes provenant de la bibliothèque de l’humaniste savoyard Jean de Piochet.

Ce dernier annotait systématiquement et abondamment ses exemplaires, donnant des précisions sur les références des pièces. Grâce à l’un des volumes de la bibliothèque de Jean de Piochet, le Recueil manuscrit de plusieurs compositions de P. de Ronsard, un poème inédit de Ronsard, Le Charon, a pu être retrouvé.

L’ensemble de la vente aura réalisé 1,583 million € et c’est donc ce volume spécifique qui aura dépassé ses estimations de 60 à 80.000 €, qui a abouti à 200.000 €. On y découvrait les trois grands ouvrages, Le Bocage, Les Quatre Premiers Livres des Odes et Le Cinqieme, orthographié de la sorte à l’époque.

De son côté, la Bibliothèque nationale de France a préempté deux ouvrages, tirés de la vente : Cent quatrains, de Guy du Faur de Pibrac (1579) et Erreurs amoureuses, de Pontus de Tyard (1553).

Une série de ventes sera ensuite organisée au sein de Christie’s en partenariat avec l’étude Binoche & Giquello, aux cours des prochaines années.