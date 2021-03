Auteurs et illustrateurs plongent dans le patrimoine thermal d'Occitanie

Valoriser le patrimoine thermal d'Occitanie sur Instagram, grâce au savoir-faire et à l'imaginaire de huit auteurs et illustrateurs : telle est l'essence du projet de la région et de l'association Occitanie Livre & Lecture, avec huit récits ayant pour cadre 8 stations thermales de la région.

Le compte Instagram « Les Baigneurs Occitanie » permet ainsi de rendre accessible au plus grand nombre le travail de recherche mené sur le patrimoine thermal depuis 6 ans.

Les récits, découpés en 7 épisodes, présentent différentes typologies de personnages : les curistes (mondains, familles, et patients plus modestes) ainsi que l’ensemble du personnel qui travaille dans les stations (médecins, religieux, habitants locaux, personnels des bains, etc.).

Ces histoires mettent en lumière 6 départements de la région : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées Orientales, l’Hérault et l’Aude.

Le compte Instagram est disponible depuis le 16 mars, et les histoires seront dévoilées du 22 mars au 14 mai 2021, au rythme d’un récit par semaine.