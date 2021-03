Commun Patrimoine : le patrimoine de la Commune de Paris et de Plaine Commune

Le réseau de lecture publique de Plaine Commune ouvre, avec l'aide de la Bibliothèque nationale de France (BnF), une bibliothèque patrimoniale numérique qui permet notamment de revivre l'épisode insurrectionnel connu comme la Commune de Paris.

Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, Paris s’insurgeait. La municipalité parisienne, érigée en "Commune de Paris" le 28 mars, s’opposait à l’Assemblée nationale établie à Versailles et au gouvernement d’Adolphe Thiers. Portée par des idéaux républicains de justice et d’émancipation, la Commune craignait une restauration monarchique. Elle devait être très sévèrement réprimée lors de la "Semaine sanglante", du 21 au 28 mai 1871.

Le réseau de Plaine Commune dispose d'un fonds dédié à la Commune de Paris, partagé avec le musée Paul Éluard de Saint-Denis.

Manuscrits et feuillets relatifs à la Guerre de 1870, au Siège de Paris et à la Commune. Lettre de Louise Michel à Clovis Hugues et à son épouse

Manuscrits et feuillets, lithographies, portraits, journaux officiels et presse de l'époque... Près de 1500 documents sont disponibles sur la plateforme. On trouve notamment plusieurs lettres manuscrites de Louise Michel, figure centrale du mouvement, mais aussi des albums de photographies « d'après nature ».

PATRIMOINE: un théâtre aristocratique à préserver

Dans celui de Marcel Léautté, on peut voir la colonne Vendôme « cinq minutes avant sa chute » : elle fut en effet abattue par les Communards, pour marquer leur rejet de l'héritage impérial et napoléonien.

Photographies d'après nature sous la Commune de Paris, du 18 mars au 21 mai 1871, par Léautté

Commun Patrimoine, la bibliothèque numérique du réseau, a pour vocation de permettre l'accès au public des collections patrimoniales, avec six grands thèmes : Commune de Paris, donc, mais aussi Images de Plaine Commune, Histoire du livre, Histoire politique et sociale, Ville-monde et Curiosités.

La plateforme est accessible à cette adresse.

Photographie : La barricade de la place Blanche défendue par des femmes, lithographie d'Hector Moloch (XIXe siècle, domaine public)