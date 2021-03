L’Empire s’effondre, tome 1 : Sébastien Coville

Alfred de Pergoal, ingénieur et créateur des plus beaux engins à vapeur de son temps, se rend au palais pour assister à la cérémonie du millénaire de Seth. Mais la capitale est une cocotte-minute. En ce soir de fête, les habitants, sous le joug d’une théocratie au système de castes injuste et brutal, sont prêts à tous les excès, et même à la révolution. Il va suffire d’un attentat pour sceller le destin du cercle-monde.

Cette fois, c’est irrémédiable : l’Empire s’effondre. L’effondrement est total. Il trouve son origine au sein des instances du pouvoir, les dirigeants de l’Empire sont impuissants à enrayer l’implosion du pays. Dans le chaos, le glissement de la théocratie vers un régime militaire implacable semble se dessiner. Alfred de Pergoal sera-t-il le porte-étendard de la rébellion défendant l’esprit et le savoir plutôt que les armes, la violence et l’obscurantisme ?

Dans ce premier tome d’une trilogie éponyme, l’auteur nous livre un roman de stratégie politique et guerrière, de foi, d’amour et de vengeance.

« Fasciné dès mon enfance par les romans-feuilletons et les grandes œuvres populaires, j’ai voulu écrire une histoire qui parle à notre imaginaire collectif tout en proposant un univers original. J’aime les grands horizons, les sentiments puissants, les intrigues aux enjeux de taille qui m’emportent ailleurs et me font vivre des aventures extraordinaires. Des aventures où les héros ont de l’espace pour se développer, où l’adversité et les épreuves sont toujours une occasion de se surpasser », raconte l'auteur.

« En ces temps difficiles et paradoxaux, j’ai eu envie d’écrire une histoire qui donne de la force et du courage, une histoire où le manichéisme n’existe pas. J’aime mes personnages, j’aime leurs combats, leurs qualités et aussi leurs défauts. C’est pourquoi j’espère qu’ils me pardonneront toutes les péripéties qu’ils vont vivre, et qui, j’en suis persuadé, procureront au lecteur le plus grand plaisir. »

En voici les premières pages, en avant-première :

Sébastien Coville travaille actuellement comme consultant et scénariste dans l’audiovisuel. Il vit à paris. L’Empire s’effondre est son premier roman.

[À paraître 7/05] L’Empire s’effondre – Sébastien Coville – Anne Carrière – 9782380821598 – 22,90 €

Une trilogie à la parution annuelle : tome 2 en 2022 et tome 3 en 2023