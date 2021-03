L'Omelette Greta Garbo : Andy Warhol en cuisinier sarcastique

L’Omelette Greta Garbo, que l’on doit déguster « seul dans une pièce éclairée aux chandelles » ou encore le Chevreuil poêlé, dont il importe de savoir qu’il est meilleur quand le gibier a été abattu en embuscade, plutôt qu’après une chasse en course-poursuite… voici deux exemples significatifs de ce qu’Andy Warhol avait mis dans un ouvrage, Wild Raspberries, conçu avec l’aide de l’architecte d’intérieur classique, Suzie Frankjurt, en 1959.

Un ouvrage qui fut produit à 34 exemplaires, et pour lequel la mère même de Warhol fut mise à contribution, en réalisant la calligraphie, ainsi que de jeunes voisins de l’artiste, sollicités pour coloriser l’ensemble. Les textes sont signés de Suzie et les dessins de Warhol, et si ces livres furent offerts à des amis de l’artiste, un exemplaire vient de faire surface — propriété du modiste DD Ryan, indique le Guardian.

La maison Bonhams le mettra aux enchères fin mars, pour un montant estimé entre 30 et 50.000 $. Les exemplaires saisissent parfaitement l’état d’esprit de Warhol, assure Darren Sutherland, expert de la vente, soulignant que les livres ont été réalisés dans une atmosphère bon enfant, « souvent offerts en cadeaux de Noël pour des amis et des clients ». Si quelques exemplaires furent vendus, à travers une galerie d’art, d’autres restent aux mains de collectionneurs privés.

Suzie Franfurt, éminente décoratrice d’intérieur américaine, décédée en janvier 2005, comptait parmi les fidèles du cercle warholien. Selon elle, ces recettes devenaient un « livre de cuisine amusant pour les gens qui ne cuisinent pas ». Et plus encore, il s’agissait pour elle d’imiter sa mère, une hôtesse hors pair, dont l’idéal était de voir sa fille mariée et femme d’intérieur accomplie.

Si Warhol était convaincu qu’ils vendraient tous deux des milliers d’exemplaires de ce livre, au final, à peine une vingtaine fut écoulée, expliquait-elle dans une interview de 1997.