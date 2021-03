Fluide, mouvements et moments d'un couple

Dans leurs BD, ils la comprennent, ils la donnent à leurs personnages. Alors, un soir, dans un bar, fascinés par l’assurance magnétique d’une femme, ils s’amusent à imaginer comment leur héros, William, l’aborderait. Le jeu les emporte... jusqu’à ce que, soudain, la réalité rattrape la fiction. À moins que ce ne soit la fiction qui vienne sauver la réalité ?

Fluide est un projet à double détente. C’est d’abord une websérie de 10 épisodes de Thomas Cadène et Joseph Safieddine, sélectionnée à Séries Mania l’an passé et co-produite par ARTE France et Kelija. Mise en ligne sur arte.tv fin mars 2021, elle raconte les tribulations affectives et sexuelles de deux auteurs de bande dessinée, Léo et Waël.

C’est aussi une BD des mêmes auteurs, coécrite puis dessinée par Benjamin Adam et publiée au même moment chez Dargaud / Arte éditions. Hector et Sasha sont les avatars de papier de Léo et Waël. Fluide est une « bromance » drôle, libre et inattendue qui bouscule les vieilles lunes de la masculinité et explore les frontières mouvantes du couple dans une société de plus en plus liquide.

