Jeu vidéo, livre idéal #5 : Life Is Strange

Life Is Strange, écrit par Emma Vieceli et Matt Forbeck, dessins de Claudia Leonardi, traduction de Morgane Munns, Urban Comics

L'œuvre est assez intéressante, car Max a encore des visions et qui laissent douter de la véracité de ce qui réellement passé et, du coup, le choix final effectué par le joueur dans l'aventure n'est pas forcément caduque. Les liens entre les deux amies sont toujours aussi présents et bien écrits, cependant les personnages secondaires sont un peu stéréotypés. (Alexandre Guerard)

Max et Chloé se sont enfuies et ont laissé derrière elles Arcadia Bay et ses habitants après la catastrophe qui a ravagé la ville. Ensemble, elles tentent de recommencer leur vie, de se faire de nouveaux amis. Mais est-il réellement possible de tout laisser derrière soi ? Max a-t-elle fait le bon choix ?

Ces jours qui disparaissent, Timothé Le Boucher, Glénat

Les liens avec Life Is Strange peuvent sembler ténus, mais cette bande dessinée très remarquée à sa sortie combine comme le jeu une approche intimiste à un fait surnaturel. Et l'ambiance générale, les dessins et les couleurs me font relier les deux... (Antoine Oury)

Que feriez-vous si d’un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu’un jour sur deux ? C’est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d’une vingtaine d’années qui, sans qu’il n’en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu’un jour entier vient de s’écouler. Il découvre alors que pendant ces absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n’a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son « autre », par caméra interposée. Mais petit à petit, l’alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s’évaporant progressivement dans le temps... Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement ?

Un coup de tonnerre, Ray Bradbury, traduction de Michel Politzer, Gallimard Jeunesse

Comme Life Is Strange, ce roman de Bradbury s'intéresse à la question des conséquences des voyages dans le temps. Avec beaucoup d'adresse, comme toujours chez l'auteur américain. (Antoine Oury)

Vers 2070, les voyages dans le temps ne posent techniquement aucun problème. Eckels décide de partir à la chasse, à l'époque de la préhistoire. On lui a choisi un dinosaure qui doit mourir sous peu. Eckels encourt le risque énorme de modifier le présent en agissant sur le passé. Il suffirait en effet de presque rien...

L'homme qui mit fin à l'histoire, Ken Liu, traduction de Pierre-Paul Durastanti, Le Bélial'

Un très bon livre, écrit un peu comme un scénario, assez dur, basé sur une histoire de guerre peu connue des Européens. (Audric Gueidan, Commission Jeux de l'ABF)

Futur proche. Deux scientifiques mettent au point un procédé révolutionnaire permettant de retourner dans le passé. Une seule et unique fois par période visitée, pour une seule et unique personne, et sans aucune possibilité pour l'observateur d'interférer avec l'objet de son observation. Une révolution qui promet la vérité sur les périodes les plus obscures de l'histoire humaine. Plus de mensonges. Plus de secrets d'État.

L'attrape cœurs, J.D. Salinger, traduction de Annie Saumont, Pocket

Ce grand classique de la littérature américaine reste un modèle en matière de subjectivité adolescente. Holden Caufield ne partage pas que son nom avec Max, l'héroïne de Life Is Strange : ils sont tous les deux contraints de s'adapter à un monde qui leur est un peu trop étranger... (Antoine Oury)

L'attrape-cœurs, roman de l'adolescence le plus lu du monde entier, est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. Trois jours de vagabondage et d'aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété, à la recherche de soi-même et des autres. L'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu.

CULTURE: des livres et des films pour prolonger le jeu vidéo Cuphead

Le bleu est une couleur chaude, Julie Maroh, Glénat

Outre un détail capillaire que l'on remarque facilement, les deux récits ont en commun cette rencontre qui bouleverse toute une vie, ce que l'on croyait acquis ou perdu... (Antoine Oury)

La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir. Elle lui permettra d’affronter enfin le regard des autres.

Quelques suggestions de films et de séries :

L'Effet papillon, Eric Bress et J. Mackye Gruber, 2004 (Audric Gueidan)

Un jour sans fin, Harold Ramis, 1993 (Audric Gueidan)

Palm Springs, Max Barbakow, 2020 (Céline Meneghin)

Take Shelter, Jeff Nichols, 2011 (Nicolas Quereuil, Pôle métropole, Bibliothèque Municipale de Lyon)

Twin Peaks, Mark Frost et David Lynch, 3 saisons, 1990-2017 (Nicolas Quereuil, Pôle métropole, Bibliothèque Municipale de Lyon)

Simon Werner a disparu…, Fabrice Gobert, 2009 (Charles Goire, Bmi Épinal)

La trilogie Retour vers le futur, Robert Zemeckis, 1985-1990