Des milliers de textes, images, cartes et estampes de l’université de Tokyo à découvrir en ligne    

Créée en 1877 l’Université de Tokyo fut la première université nationale du Japon. Elle propose des cursus très variés et couvre pratiquement toutes les disciplines académiques. La bibliothèque de lieu contient des millions d’ouvrages qui ne sont pour la plupart disponibles que sur place.

Mais depuis juin 2020, les équipes de l’université ont œuvré de concert avec Internet Archive pour faire migrer des milliers de fichiers numériques, auparavant numérisés par les équipes japonaises, sur le site de la bibliothèque en ligne. Au final, c’est plus de 4 000 rouleaux, textes et articles d’une valeur inestimable qui sont aujourd’hui disponibles gratuitement.

« Alors que notre société mondiale devient de plus en plus connectée, il peut être facile de supposer que toute l’histoire humaine n’est qu’à un clic », écrit Katie Barrett sur le blog d'Internet Archive. « Pourtant, les barrières linguistiques et l’accès physique constituent toujours des obstacles majeurs à une connaissance et une compréhension plus approfondies des autres cultures. »

Barrett souligne également l’intérêt de l’accès des matériaux primaires pour le public : « Notre compréhension de l’histoire sera toujours éclairée par des universitaires et des traducteurs spécialisés. Maintenant, au moins, grâce à la coopération entre la Bibliothèque générale de l’Université de Tokyo et Internet Archive, nous pouvons accéder à des milliers d’autres sources originelles auparavant inaccessibles aux “étrangers”. »

Comme l’explique Open Culture, parmi les 4180 articles on trouve notamment des livres annotés de la collection personnelle du romancier Mori Ōgai (1862–1922), un manuscrit du Dit de Genji, et une collection de documents juridiques chinois issue la dynastie Ming. Retrouvez la collection complète à cette adresse.