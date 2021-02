Romans géographiques : voyagez en suivant les cartes de Jules Verne

En 1834, Musset en écrivant son Lorenzaccio proposait un « spectacle dans un fauteuil ». Quelques décennies plus tard, Jules Vernes écrivait une série de romans à l’ambition géographique autrement plus impressionnante. D’œuvre en œuvre, ce passionné de technique et de voyages emmenait un peu plus loin son lectorat.

Explorateur littéraire, l’auteur expédiait ses héros aux quatre coins de la planète – toujours très habile quand on parle d'un globe... On explore ainsi le Canada avec Le pays des fourrures ou encore la Russie avec Michel Strogoff. Se sentant peut-être à l’étroit sur terre, Jules Verne n’hésitait pas à prendre de la hauteur comme dans Cinq semaines en Ballon ou même à plonger dans les abysses avec Vingt Mille Lieues sous les mers.

CULTURE : comment numérise-t-on des millions de livres ?

En 1866, ces œuvres sont réunies dans les Voyages extraordinaires, une collection créée sur mesure pour l’auteur. Trente des romans de cette édition originale sont accompagnés d’une ou de plusieurs gravures. En tant que membre de la Société géographique, Verne ne pouvait décemment priver son lectorat de cartes détaillées.

Ces 42 documents sont disponibles dans leur intégralité à cette adresse. Particulièrement soignées, ces cartes témoignent de la passion géographique qui a animé le XIXe siècle.

Île mystérieuse et salon bourgeois

Jules Verne s’en est servi pour faire voyager ses lecteurs, et plus encore pour développer sa propre imagination. Passionné de ballons et de sous-marins, il pratiqua avant tout le soulier et la pantoufle tout au long de son existence.

EBOOK: télécharger tous les livres de Jules Verne

Établi pendant 18 ans dans un hôtel particulier au 2 rue Charles-Dubois à Amiens, l’homme s’est construit un rythme de vie des plus confortable. C’est de son salon qu’il écrira 34 romans, dont la plupart de ses Voyages extraordinaires.

Comme le souligne le site OpenCulture, les cartes de Verne mélangent des noms de lieux réels et fictifs. À la manière d’un Lovecraft qui s’amusait à introduire de réelles coupures de journaux au sein de ses nouvelles, l’écrivain français est parvenu à créer des œuvres où fiction et réalité s’entrechoquent avec harmonie.