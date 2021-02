À la 1ère page, programme littéraire dédié aux écrivains ultramarins

« Dans une sphère intime recréée en studio, des écrivains, des auteurs originaires des territoires d'outre-mer présentent leur livre et se dévoilent entre les lignes et à travers les images. » France Télévisions présente ainsi cette émission inédite, diffusé les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail outre-mer La 1ère et sur les chaînes La 1ère en outre-mer.

Le déroulé de l'émission, en 13 minutes, est le suivant :

À la 1ère Page commence par une lecture, celle que fait l'auteur pour introduire l'histoire.

Après cette plongée dans le récit, l'invité s'interroge via son avatar dessiné par Joël Cimarron et se pose des questions qu'il est le seul à pouvoir formuler. Pour une meilleure compréhension de son univers de création, l'auteur vous guide dans son espace, celui qui inspire son écriture.

Et pour prolonger ce cheminement intimiste, il commente 5 photos de son choix, révèle ainsi ses sources d'inspirations et certains aspects de sa personnalité.

La première invitée d'À la 1ère page, le 10 mars prochain, n'est autre que Gaël Octavia, écrivaine martiniquaise, autrice de La bonne histoire de Madeleine Démétrius (Gallimard). « Particulièrement à l'aise dans cet exercice de présentation sans animateur, Gaël Octavia séduit par son sourire et son éloquence. La romancière nous guide dans sa narration et partage généreusement son espace d'écriture et des moments de sa vie en images », indique France Télévisions.

Suivront ensuite, le 17 mars, Karine Djeba, puis, le 22 mars, Dominique Lancastre.

La réalisation de cette production France Télévisions a été confiée à Jean-Luc Benzimra.