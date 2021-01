Baiser ou faire des films : en 90, à New York avec Chris Kraus

Il y a Jeremiah, ponte du cinéma, obèse et dépressif, qui l’introduit dans le milieu de l’art underground. Nele, une étudiante allemande, « sirène » insaisissable qui deviendra un temps sa muse.

Surtout, Jonas tente d’oublier : Mah, son amour mythomane et jalouse, restée à Berlin ; et enfin Paula, cette tante qui vit à New York et qu’il se refuse à voir, tant il cherche à échapper à son histoire ; une histoire familiale complexe et terrible, qui ferait pourtant un sujet idéal pour un film...

À la gravité de La Fabrique des salauds (trad. Rose Labourie) succèdent la légèreté et la fantaisie débridée de Baiser ou faire des films. Un roman puissant et drôle, raconté sous la forme d’un journal posthume, dans lequel Chris Kraus poursuit son exploration de ces familles hantées de fantômes nazis. Le tout sur fond d’hommage au cinéma et à la scène artistique et littéraire des années 1990.

En voici un extrait, en avant-première :

Chris Kraus est né en 1963 à Gottingen, en Allemagne. Il a commencé une carrière de journaliste et d’illustrateur avant d’étudier à l’Académie allemande du film et de la télévision de Berlin. Il est l’auteur de plusieurs films, qui lui ont valu de nombreux prix. Son œuvre Quatre minutes (2006) a obtenu un grand succès critique et commercial en France, et a été adaptée au théâtre. Il a également réalisé Die Blumen von Gestern (2016), avec Adèle Haenel dans le rôle principal.

Chris Kraus est l’auteur de quatre romans. Après La Fabrique des salauds (Belfond, 2019 ; 10/18, 2020), sélectionné pour le prix Femina et le prix du Meilleur livre étranger, Baiser ou faire des films est son deuxième roman à paraître en France. Il vit à Berlin.

[à paraître] Baiser ou faire des films – Chris Kraus, trad. Rose Labourie – Belfond – 9782714482044 – 22,50 €