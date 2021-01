200.000 images issues du patrimoine finlandais disponibles gratuitement

Les collections de l’Agence finlandaise du patrimoine datent du début du XIXe siècle et contiennent aujourd’hui plus de 18 millions d’images et environ un demi-million d’objets culturels et historiques. Avec « seulement » 250.000 documents disponibles en ligne, l’agence n’est pas au bout de ses peines et de nouveaux documents devraient être ajoutés au fil des mois.

Chaque internaute peut aujourd’hui utiliser le service Finna pour naviguer des heures durant au sein de ces fragments de l’histoire du pays. Pour s’y retrouver, l’agence propose 7 catégories allant des photos d’objet physiques (artefacts, etc) aux couvertures de livres. Les images peuvent être utilisées par des chercheurs pour des publications, mais aussi par des esthètes en recherche d’une déco intérieure rappelant l’hémisphère nord.

Les images de la collection sont pour la majorité mise à disposition du public sous la licence CC BY. Un petit nombre d’images ont des droits d’utilisation plus restreints. La plupart des images peuvent être téléchargées et utilisées librement et gratuitement. Une initiative que n’a pas manqué de saluer le compte Creative Commons sur Twitter

Le nom de l’auteur et du propriétaire de la collection doit cependant être indiqué lors de l’utilisation de l’image. Si une photo représente des personnes vivantes, leur autorisation doit être demandée pour que l’image soit utilisée à des fins de marketing et de publicité.

Une nouvelle stratégie

Si pour Ismo Malinen, intendant principal de l’Agence finlandaise du patrimoine, « la mise à disposition gratuite des collections est une tendance courante dans le monde des musées ces dernières années », l’agence explique avoir mis du temps à prendre cette décision

Confrontée comme beaucoup d’autres institutions culturelles à des questions économiques, il semblait alors contre-intuitif de se séparer des revenus issus de la vente d’images. C’est en 2019 que l’organisme fera le choix de la gratuité en haute résolution, tenant à suivre son mantra consistant à « protéger notre héritage culturel multiforme, promouvoir l’utilisation du patrimoine culturel, faire des choses ensemble et interagir véritablement avec les gens ».

L’agence espère que le public se saisira de ce nouvel outil pour développer de nouvelles relations avec le patrimoine finlandais. Il s’agit de la plus grande collection d’images offerte au public du pays.



Crédit photo : Finna service — Radio tekee murron — comédie réalisée par Matti Kassila