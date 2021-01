Philippe Delerm : plutôt que rose, voir La vie en relief

Si la singularité de l’œuvre de Philippe Delerm devait se résumer en une image, ce serait celle-ci : la décantation des moments-clefs de nos vies. Laisser reposer le tumulte de nos existences modernes, laisser retomber tout au fond les particules superflues, pour que l’écriture, cette prodigieuse alchimiste, nous révèle dans sa limpidité la vérité des moments — et leur beauté.

C’est fort, de sentir chez les enfants la force des choses. On ne les éprouve pas comme eux, sûrement pas aussi grand. Mais l’intensité de leurs sensations nous frôle. Bien sûr, on garde la blessure profonde de sa propre enfance. Bien sûr, quand elle remonte à la surface, c’est bouleversant, insoutenable. Mais je crois qu’après l’enfance, il y a les enfants. Philippe Delerm

Delerm n’a pas l’impression d’avoir enchaîné des époques de sa vie : enfance-adolescence-âge mûr. Mais tous ces âges ont nourri son être à chaque instant de sa vie. Et ces différentes strates ne s’additionnent pas les unes aux autres : elles se multiplient. Ce livre retrace toutes ces situations ou ces gestes où l’on voit se déployer qui on a été, qui on est, qui on sera, comme en plusieurs dimensions. C’est cela, « la vie en relief ».

On le sent, on le voit. Il y a un âge où l’on ne séduit plus. On ne fait plus partie du jeu. On ne vous regarde plus. Une rationalité élémentaire devrait faire éprouver ce nouvel état comme s’il était irrémédiable. Mais la rationalité et les humains ne font pas bon ménage. En fait, ce temps où l’on ne séduit plus, on le vit comme un retour au temps où l’on ne séduisait pas encore. Philippe Delerm

Trois exemples de textes courts :

– Le coup de sifflet d’un match de football reste le coup d’envoi de tous les matchs de foot auxquels on a assisté. Il ressuscite les émotions de tous les âges et nourrit le présent.

– On lit un livre à un enfant pendant une nuit d’été. Il s’endort et on n’ose plus bouger. De là naît ce sentiment d’être protégé par qui on protège.

– La barbarie des murs du gymnase où, adolescent, on nous forçait à suivre des cours de gymnastique : ce sont les mêmes murs qu’on retrouve dans l’EHPAD où l’on vient veiller les derniers jours d’un proche.

[À paraître 4/02] La vie en relief – Philippe Delerm – Seuil – 9782021342864 – 16 €