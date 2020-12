Cinéma, littérature : Augustin Trapenard quitte Canal + 

« Après cette étrange année, j’ai d’autres envies, d’autres projets. Je garde tout ce que j’ai appris, tout ce qu’on a vécu, tous ceux et celles avec qui j’ai eu la chance de travailler depuis presque 10 ans. C’est avec émotion que je quitterai canalplus fin janvier. »

C’est sur son compte Twitter, mardi soir, qu’Augustin Trapenard a choisi de rendre public son départ. Sur la photo accompagnant le message, on peut le voir entouré de François Morel et Yolande Moreau, une référence à l’esprit de la chaine à ses débuts. Les deux humoristes formaient en effet le couple culte de la série Les Deschiens diffusée sur Canal dans les années 90.

Après 8 ans à parler de cinéma, et 4 autres à discuter littérature sur le petit écran, le journaliste plie donc bagages. Si les raisons de son départ ne sont pas clairement explicitées, cette annonce survient après une double polémique qui a secoué la chaine ces dernières semaines.

Fin novembre, Sébastien Thoen était brusquement licencié après avoir proposé une parodie de L’Heure des pros, l’émission de Pascal Praud sur CNews, chaine qui appartient également à Vincent Bolloré. Pour lui avoir témoigné son soutien à l’antenne, le commentateur sportif Stéphane Guy était remercié également moins d’un mois plus tard, la veille de Noël. Ces deux affaires n’ont pas fini d’ébranler Canal, dont le succès s’est bâti sur l’impertinence et l’autodérision.

Des pressions éditoriales ?

Si Trapenard ne l’évoque pas lui-même, il semble que son départ soit lié à une tentative de contrôle de la direction sur son émission littéraire « 21 cm ». Le Parisien révèle que des pressions auraient été exercées sur le journaliste : « On lui a fait comprendre qu’il devait être plus corporate, qu’il devait recevoir plus d’auteurs du groupe ».

RADIO : France Culture embauche le Prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier

Bolloré et Vivendi sont en effet propriétaire du groupe éditorial Editis depuis 2018, qui comprend entre autres les maisons Robert Laffont, 10/18, Le Cherche midi ou encore Sonatine. La décision de l’animateur pourrait ainsi être une manière de préserver une liberté éditoriale que ne lui offrait plus Canal +. Du côté d'Editis, on nous indiquait que le présentateur avait surtout été sollicité pour des opérations en marge de la vie du groupe – et plutôt sur des titres avec un enjeu sociétal, comme 13 à tables. Pas vraiment pour forcer la présence d'auteurs maison dans l'émission.

Aux affectionados de la voix chaude du journaliste, pas de panique : on pourra toujours retrouver les interviews de Boomerang chaque matin sur inter. Contacté par ActuaLitté, il n'a cependant pas répondu à nos demandes.

Enfin ce départ permettra peut-être au chroniqueur de prendre quelques vacances. Comme le montrait avec beaucoup d’humour Bertrand Uscalt, avec ses trois émissions Augustin Trapenard avait un quotidien particulièrement chargé.