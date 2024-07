Les éditeurs indépendants présentent leur rentrée littéraire

Les éditeurs partenaires de Harmonia Mundi Livre ont choisi de travailler avec ActuaLitté pour diffuser plus largement leurs catalogues de rentrée littéraire auprès des libraires et bibliothécaires. Un extrait, accompagné de la présentation du livre ainsi que d'un code-barre pour passer commande directement auprès du diffuseur et le tour est joué.

Il s'agit là de la première expérimentation de mutualisation pour ces maisons d'édition : le dossier est accessible à travers un lien unique et contient bien sûr les ouvrages de toutes les structures qui prennent part à cette action. De la sorte, ce sont tout à la fois ses propres livres et ceux des consœurs et confrères que l'on valorise, dans un même mouvement.

Au fil de l'été, la rédaction de ActuaLitté publiera donc les extraits d'ouvrages, sans distinction de genre, afin d'essaimer le plus loin possible les découvertes qui seront à faire en librairie, dès la fin août.

On retrouvera également l'intégralité de la présentation de rentrée dans la vidéo ci-après, dévoilée lors d'une projection à Paris le 28 mai, avec le concours et l'accueil généreux de toute l'équipe de la Médiathèque Marguerite Yourcenar.

Avec, par ordre d’apparition, les éditions Les Argonautes, Allia, de L’Antilope, L’Arbre vengeur, Asphalte, de L’Aube, Chandeigne, Champ Vallon, Elyzad, Finitude, La Fosse aux ours, Fugue, La Grange Batelière, Héliotrope, Hors d’atteinte, Les Impressions nouvelles, Mémoire d’encrier, Le Mot et le reste, Picquier, Quidam, Rue de l’échiquier, des Syrtes, Le Temps des cerises, du Typhon, Au vent des îles, Zoé.

