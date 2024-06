Manuel de chasse et de pêche à l'usage des filles

Jane, jeune New-Yorkaise qui travaille dans l'édition, raconte sa famille, ses amis et ses amours, à travers une série d'histoires qui tracent une ligne continue depuis son adolescence jusqu'à l'âge mûr. Touchante et drôle, à la fois pleine de doutes et armée d'un sens aigu de la dérision et de l'auto-ironie, elle traverse les carrefours de la vie avec intelligence et légèreté, à la recherche du fameux mode d'emploi... Trésor de la littérature américaine féminine, emblématique de toute une génération (best-seller des années 2000, traduit dans plus de 30 langues), ce bijou de pudeur et d'humour n'a pas pris une ride.