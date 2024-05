Halanga Tome 2 : Les hommes-oiseaux

Après "Les mangeurs de pierre", suite et fin du périple de Hannah et ses compagnons ! L'histoire d'un fabuleux combat pour la liberté. Hannah atteint enfin les contrées de l'Est sauvage, où se dresse une forêt d'arbres géants. Qui sont ces hommes aux allures d'oiseaux qui l'habitent ? A l'ouest des montagnes, la cité de pierre est envahie. Renvoyée de force à Halanga, Prunelle découvre son funeste destin : épouser Sixte, dont le pouvoir est sans limite. Pour venir en aide aux siens et défier le tyran, Hannah devra rallier ceux qui, dans l'ombre, continuent de résister. Et espérer que les arbres, le vent et la pluie soient de nouveau derrière elle...